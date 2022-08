Diritti civili, la classifica dei partiti secondo Gay.it: trascurati dal centrodestra, i più attenti sono M5s, Sinistra/Verdi e +Europa (Di domenica 28 agosto 2022) I partiti candidati alle elezioni del 25 settembre hanno elaborato i loro programmi, e tra i vari punti quello dei Diritti civili sarà determinante per conquistare l’appoggio della comunità Lgbtq+. Per aiutare gli elettori a orientarsi, il portale Gay.it ha analizzato tutte le proposte delle formazioni politiche e ha stilato la sua classifica di quelle più attente alla comunità. Il Movimento 5 Stelle si è aggiudicato il primo posto, insieme all’asse Sinistra/Verdi e a +Europa. I meno sensibili al tema risulterebbero invece appartenere alla coalizione di destra, con Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati e anche Italexit e Impegno Civico di Luigi Di Maio. I parametri per la classifica Tra i vari Diritti esaminati, ... Leggi su open.online (Di domenica 28 agosto 2022) Icandidati alle elezioni del 25 settembre hanno elaborato i loro programmi, e tra i vari punti quello deisarà determinante per conquistare l’appoggio della comunità Lgbtq+. Per aiutare gli elettori a orientarsi, il portale Gay.it ha analizzato tutte le proposte delle formazioni politiche e ha stilato la suadi quelle più attente alla comunità. Il Movimento 5 Stelle si è aggiudicato il primo posto, insieme all’assee a. I meno sensibili al tema risulterebbero invece appartenere alla coalizione di destra, con Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati e anche Italexit e Impegno Civico di Luigi Di Maio. I parametri per laTra i variesaminati, ...

