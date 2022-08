Dalla leva obbligatoria all’Assegno unico rafforzato. I fantaprogrammi di Salvini e Meloni (Di domenica 28 agosto 2022) Passano i giorni e appare sempre più difficile stare dietro allo sterminato elenco di strafalcioni, boutade e fanta-promesse di questa campagna elettorale. Uno spettacolo in cui, almeno fino a questo momento, stanno dando il meglio di sé le destre con quella che appare come una gara serrata tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini. In una giornata ricca di spunti, la leader di Fratelli d’Italia ha spiegato che con il suo approdo al Governo siamo “pronti a dare un sostegno concreto alle famiglie. Il quoziente familiare è un nostro obiettivo di legislatura, ma faremo qualcosa di grande impatto da subito: aumentare l’assegno unico universale del 50%. I bambini sono il futuro e la famiglia il nucleo essenziale della Nazione”. Oggi la legge prevede, in estrema sintesi, un contributo per ogni figlio a carico da un minimo di 50 euro a un massimo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 28 agosto 2022) Passano i giorni e appare sempre più difficile stare dietro allo sterminato elenco di strafalcioni, boutade e fanta-promesse di questa campagna elettorale. Uno spettacolo in cui, almeno fino a questo momento, stanno dando il meglio di sé le destre con quella che appare come una gara serrata tra Giorgiae Matteo. In una giornata ricca di spunti, la leader di Fratelli d’Italia ha spiegato che con il suo approdo al Governo siamo “pronti a dare un sostegno concreto alle famiglie. Il quoziente familiare è un nostro obiettivo di legislatura, ma faremo qualcosa di grande impatto da subito: aumentare l’assegnouniversale del 50%. I bambini sono il futuro e la famiglia il nucleo essenziale della Nazione”. Oggi la legge prevede, in estrema sintesi, un contributo per ogni figlio a carico da un minimo di 50 euro a un massimo ...

