Amici di Maria De Filippi | tutte le novità della scuola | fuori la più amata

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 28 agosto 2022) Da una parte i nuovi docenti del programma diDe, dall’altra la delusione dei fan per gli esclusi. Leggiamo l’articolo per capirne di più insieme. Si scaldano i motori per la partenzanuova stagione del talent condotto dalla Signora di Canale 5,De. Se i nomi dei concorrenti sono ancora tenuti sotto chiave, non è così invece per i docenti. Tra di loro, 2 nomi di grande rilievo delle scorse edizioni non saranno più presenti in trasmissione. In compenso saranno sostituiti da due personaggi già molto apprezzati dal pubblico del format di Mediaset. Si accennava prima ai nuovi prof. Al riguardo le indiscrezioni relative sono state fornite dal sito Davide Maggio. I confermati sono pertanto Alessandra Celentano per la categoria danza. Così come pure, Raimondo Todaro, ex di ...