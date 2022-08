Adana Demirspor | tensione altissima tra Montella e Balotelli! | VIDEO

marcoconterio : ?? ???? Durissimo faccia a faccia in casa Adana Demirspor dopo la partita tra un infuriato Vincenzo Montella e Mario… - fanpage : Duro scontro in campo tra Mario Balotelli e Vincenzo Montella al termine della partita vinta dall’Adana Demirspor c… - Clag63 : RT @marcoconterio: ?? ???? Durissimo faccia a faccia in casa Adana Demirspor dopo la partita tra un infuriato Vincenzo Montella e Mario #Balo… - tribuna_treviso : IL VIDEO. Furiosa lite tra Mario Balotelli e Vincenzo Montella alla fine della partita vinta 1-0 dall'Adana Demirsp… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@AdsKulubu, tensione altissima tra @VMontella e @FinallyMario! | #VIDEO - #AdanaDemirspor #Montella #Balotelli https:/… -

Che in Turchia, all', pareva aver trovato la sua dimensione. Nella scorsa stagione, 19 reti complessive, sotto la guida di Vincenzo Montella. Le premesse, per questa annata, sembravano ...Furiosa lite tra Mario Balotelli e Vincenzo Montella alla fine della partita vinta 1 - 0 dall'sull'Umraniyespor. Nonostante il bel secondo posto nella classifica del campionato turco, tra il centravanti e il tecnico i rapporti sono tesissimi. Appena finita la partita, i due ...Mario Balotelli e Vincenzo Montella protagonisti di una lite furibonda in campo dopo la partita dell’Adana Demirspor, la squadra turca di cui entrambi fanno parte. Nonostante la vittoria per 1 a 0 sul ...Non c'è pace per Mario Balotelli, l'attaccante litiga con il suo allenatore Vincenzo Montella: il video fa il giro del web ...