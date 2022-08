mimmoderasmo : @mbartolotta63 Mi rivolgo ai detrattori: ma prima di criticare vi siete guardati allo specchio? sapete solo critica… - maurogab1 : RT @marco_murru: Hanno ucciso le persone a voi care senza neanche concedergli un ultimo saluto e un funerale, vi hanno rinchiuso e iniettat… - melaco77 : RT @marco_murru: Hanno ucciso le persone a voi care senza neanche concedergli un ultimo saluto e un funerale, vi hanno rinchiuso e iniettat… - MioWid : RT @marco_murru: Hanno ucciso le persone a voi care senza neanche concedergli un ultimo saluto e un funerale, vi hanno rinchiuso e iniettat… - genovese53 : RT @Stefy52213338: “Signore, Signore, aprici!”. Ma egli rispose: “In verità io vi dico: non vi conosco”. Vegliate dunque, perché non sapete… -

Kronic

Di Giulio: "In quest'anno una serie di problemi nella nostra città ci hanno portato a parlare meno della follia che l'amministrazione sta portando avanti sul Rotone. Ciononostante, come, ho continuato nella ...... come si è riusciti, prima della pubblicazione di quest'studio, a farceli rientrare Ieri, ... E così oraanche un'altra cosa: io il fascicolo per la Commissione d'inchiesta COVID ce l'ho ... Ultimo, sapete dove abita il giovane cantautore Una casa elegante e originale Un film già visto. Così molti tifosi bianconeri hanno commentato il pareggio ottentuo dalla loro squadra all'Allianz Stadium contro la Roma. L'incapacità di gestire il vantaggio - o meglio, di cercare ...L'allenatore della Juve è soddisfatto: "Ci abbiamo messo la giusta attenzione, Josè è stato bravo nel tenere la sua squadra dentro la partita" ...