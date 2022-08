Sulle elezioni le ingerenze apocalittiche degli speculatori (Di sabato 27 agosto 2022) L'allarme lanciato dal Financial Times sull'esistenza della «più grande campagna speculativa dalla crisi finanziaria globale del 2008», con gli hedge fund che avrebbero scommesso per 40 miliardi contro i titoli di Stato italiani, è apparso subito eccessivo, nonostante l'indubitabile, complessa situazione internazionale in atto, a partire dallo choc energetico e dal rialzo dei tassi di interesse. Uno scenario così apocalittico appare insomma più come la speranza (politica) di una profezia che si autoavveri che una previsione realistica, visto che un indicatore sensibile come lo spread non ha subito oscillazioni preoccupanti. Sembra quindi di assistere alla riproposizione di uno schema già sperimentato ogni qual volta che il centrodestra è accreditato di una possibile vittoria elettorale, e alcuni precisi terminali stranieri, con la sponda interessata della sinistra - che non esita a ... Leggi su iltempo (Di sabato 27 agosto 2022) L'allarme lanciato dal Financial Times sull'esistenza della «più grande campagna speculativa dalla crisi finanziaria globale del 2008», con gli hedge fund che avrebbero scommesso per 40 miliardi contro i titoli di Stato italiani, è apparso subito eccessivo, nonostante l'indubitabile, complessa situazione internazionale in atto, a partire dallo choc energetico e dal rialzo dei tassi di interesse. Uno scenario così apocalittico appare insomma più come la speranza (politica) di una profezia che si autoavveri che una previsione realistica, visto che un indicatore sensibile come lo spread non ha subito oscillazioni preoccupanti. Sembra quindi di assistere alla riproposizione di uno schema già sperimentato ogni qual volta che il centrodestra è accreditato di una possibile vittoria elettorale, e alcuni precisi terminali stranieri, con la sponda interessata della sinistra - che non esita a ...

