Rampini sbugiarda Putin e lo mette spalle al muro | “Perché sta bruciando il gas”

Leggi su iltempo

(Di sabato 27 agosto 2022) Cosa c'è dietro alla mossa della Russia di bruciare il gas al confine con la Finlandia? A svelare le motivazioni dietro il comportamento di Vladimirè Federico, chetutto nero su bianco in un articolo sul Corriere della Sera: "Lo sta facendo nonse lo può perre, manon può farne a meno: il suo ricatto energetico contro l'Europa comincia a mostrare la corda". Il materiale fossile che non viene venduto viene distrutto, creando numerosi danni all'economia di Mosca. “Questa soluzione è scelta - spiega- per evitare danni perfino superiori, ai giacimenti, agli impianti, alla rete distributiva". Alla base del ragionamento dici sono gli studi di due esperti americani, Paul Roderick Gregory della ...