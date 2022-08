LIVE F1, GP Belgio 2022 in DIRETTA: griglia di partenza, pole fantasma per Sainz. “Incredulo per il gap da Verstappen” (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE griglia DI partenza GP Belgio F1 LA CRONACA DELLE QUALIFICHE ORARIO GARA IN CHIARO SU TV8 DOMENICA 28 AGOSTO CARLOS Sainz ONESTO: “SCONCERTATO PER IL DISTACCO DA Verstappen” 17.37 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 17.35 Si può sorridere in Ferrari per una pole con Sainz, ma il passo fatto vedere Verstappen è stato pazzesco. Vedremo se in condizioni diverse, si parla di temperature più alte in gara, cambierà il quadro della situazione. 17.31 Di conseguenza con le penalità la classifica è la seguente per domani: 1. Carlos Sainz (Ferrari) 2. Sergio Perez (Red Bull) 3. Fernando Alonso ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADIGPF1 LA CRONACA DELLE QUALIFICHE ORARIO GARA IN CHIARO SU TV8 DOMENICA 28 AGOSTO CARLOSONESTO: “SCONCERTATO PER IL DISTACCO DA” 17.37 E’ tutto per questa. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 17.35 Si può sorridere in Ferrari per unacon, ma il passo fatto vedereè stato pazzesco. Vedremo se in condizioni diverse, si parla di temperature più alte in gara, cambierà il quadro della situazione. 17.31 Di conseguenza con le penalità la classifica è la seguente per domani: 1. Carlos(Ferrari) 2. Sergio Perez (Red Bull) 3. Fernando Alonso ...

SkySportF1 : ? Albon MVP del Q1 ? Esclusi Vettel e Bottas LIVE ? - MrCaruccio : RT @Motorsport_IT: #F1 | Seguite le Qualifiche del Gran Premio del Belgio 2022 di #Formula1 con la Diretta LIVE offerta da - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica dopo la #Q3 #Quali #BelgianGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica dopo la #Q3 #Quali #BelgianGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - zazoomblog : LIVE F1 GP Belgio 2022 in DIRETTA: Ferrari punta su Sainz nella Q2 Verstappen velocissimo - #Belgio #DIRETTA:… -