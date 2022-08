Enrico Mentana: tutto sulla sua bellissima compagna, eccola (Di sabato 27 agosto 2022) Avete mai visto la compagna di Enrico Mentana? E’ molto conosciuta in televisione Enrico Mentana è conosciuto a tutti per essere un giornalista e conduttore televisivo. pochi sanno che ha una compagna stupenda e fa lo stesso lavoro. Si chiama Francesca Fagnani, ha 43 anni, è nata a Roma il 25 novembre 1978. Anche lei è una giornalista e conduttrice. La donna si è laureata in Lettere con dottorato in filologia dantesca all’Università “La Sapienza” di Roma ed ha cominciato a collaborare con Rai a partire dal 2001, facendo parte della sede distaccata di New York. Ma andiamo a conoscerla meglio La carriera di Francesca Fagnani Una carriera di tutto rispetto quella di Francesca. Dopo la collaborazione con la Rai, in secondo momento le è stata affidata ... Leggi su formatonews (Di sabato 27 agosto 2022) Avete mai visto ladi? E’ molto conosciuta in televisioneè conosciuto a tutti per essere un giornalista e conduttore televisivo. pochi sanno che ha unastupenda e fa lo stesso lavoro. Si chiama Francesca Fagnani, ha 43 anni, è nata a Roma il 25 novembre 1978. Anche lei è una giornalista e conduttrice. La donna si è laureata in Lettere con dottorato in filologia dantesca all’Università “La Sapienza” di Roma ed ha cominciato a collaborare con Rai a partire dal 2001, facendo parte della sede distaccata di New York. Ma andiamo a conoscerla meglio La carriera di Francesca Fagnani Una carriera dirispetto quella di Francesca. Dopo la collaborazione con la Rai, in secondo momento le è stata affidata ...

