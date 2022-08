Elezioni: Bruno Bossio (Pd), 'Salvini ci riprova, sottrarre a sud risorse Pnrr per portarle al nord' (Di sabato 27 agosto 2022) Roma, 27 ago. (Adnkronos) - “Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Le affermazioni di Matteo Salvini, fatte in un comizio in Puglia sono inquietanti. Salvini criminalizza il Sud e, di fatto, cerca di precostituire l'alibi per dirottare le risorse che il Pnrr ha destinato allo sviluppo del Mezzogiorno nelle aree del nord”. Ad affermarlo è la parlamentare del Pd, Enza Bruno Bossio. “È questo il vero intento delle destre al governo del Paese. Matteo Salvini - aggiunge - punta sulla retorica di un Sud privo di competenze e capacità, in grado solo di disperdere i finanziamenti pubblici. Una retorica carica di offese, pregiudizi, odiosi stereotipi che francamente ha stancato e dovrebbe essere punita severamente dagli elettori. Oggi Salvini ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) Roma, 27 ago. (Adnkronos) - “Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Le affermazioni di Matteo, fatte in un comizio in Puglia sono inquietanti.criminalizza il Sud e, di fatto, cerca di precostituire l'alibi per dirottare leche ilha destinato allo sviluppo del Mezzogiorno nelle aree del”. Ad affermarlo è la parlamentare del Pd, Enza. “È questo il vero intento delle destre al governo del Paese. Matteo- aggiunge - punta sulla retorica di un Sud privo di competenze e capacità, in grado solo di disperdere i finanziamenti pubblici. Una retorica carica di offese, pregiudizi, odiosi stereotipi che francamente ha stancato e dovrebbe essere punita severamente dagli elettori. Oggi...

