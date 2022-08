Barcellona | Xavi annuncia | «Depay? Non posso escludere nulla»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 27 agosto 2022), tecnico del, ha parlato in conferenza stampa del possibile futuro dell’attaccante olandeseIl futuro di Memphisalè ancora incerto., allenatore dei blaugrana, in conferenza stampa ha fatto un annuncio sull’olandese. LE PAROLE – «Non escludo nessuna situazione. Né per Aubameyang né per Memphisno succedere tante cose. Sto guardando tutto. Vediamo com’è la situazione e dove siamo tra cinque giorni». L'articolo proviene da Calcio News 24.