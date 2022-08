Vacanze, come evitare tossinfezioni: a cosa stare attenti (Di venerdì 26 agosto 2022) Quando si è in vacanza, nonostante ci si voglia rilassare, si deve comunque prestare attenzione al cibo, evitando le tossinfezioni Quando si è in vacanza si tende a staccare la spina, non pensare a nulla e godersi solo il meritato e tanto atteso relax. Ma i problemi potrebbero essere sempre dietro l’angolo, alcun anche parecchio L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 26 agosto 2022) Quando si è in vacanza, nonostante ci si voglia rilassare, si deve comunque preattenzione al cibo, evitando leQuando si è in vacanza si tende a staccare la spina, non pensare a nulla e godersi solo il meritato e tanto atteso relax. Ma i problemi potrebbero essere sempre dietro l’angolo, alcun anche parecchio L'articolo proviene da Consumatore.com.

ClioMakeUp : Come ravvivare i capelli rossi dopo le vacanze? ??????? Quali tips e consigli per una chioma brillante? - ros_biff : Bene vacanze finite adesso spiegatemi come si studia - MetalarredoS : Si ritorna dalle vacanze e si rientra in ufficio. È il momento giusto per ripensare a come lo viviamo e alla nostra… - 67calino : @RosyDiBartolo1 Buongiorno ?? ?? ?? Come stai? Passato il trauma da vacanze finite? - allafrutta2 : Sempre per la seria del non essere social e postare solo lavoro o perculi alla campagna #prelemi un'altra giornata… -