Uomini e Donne, Salvatore Di Carlo e Teresa Cilia si sono lasciati? Lei fa un gesto drastico (Di venerdì 26 agosto 2022) Anche se i diretti interessati non si sono ancora pronunciati in merito, sembra che sia finita la storia – e con essa il matrimonio – tra Salvatore Di Carlo e Teresa Cilia, rispettivamente corteggiatore e tronista di Uomini e Donne che otto anni fa avevano fatto sognare il pubblico del talk show di Maria De Filippi con il loro amore da favola. A confermare indirettamente il gossip, c’è il gesto fatto da Teresa Cilia. Uomini e Donne, Federica Aversano avvistata a Roma: è la nuova tronista? L’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri si è recata nella Capitale e il popolo del web ha subito drizzato le ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 26 agosto 2022) Anche se i diretti interessati non siancora pronunciati in merito, sembra che sia finita la storia – e con essa il matrimonio – traDi, rispettivamente corteggiatore e tronista diche otto anni fa avevano fatto sognare il pubblico del talk show di Maria De Filippi con il loro amore da favola. A confermare indirettamente il gossip, c’è ilfatto da, Federica Aversano avvistata a Roma: è la nuova tronista? L’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri si è recata nella Capitale e il popolo del web ha subito drizzato le ...

TeresaBellanova : ???? ???? ?????????????????? ???????? ??'????????????, ?????? ??????????. Ecco le donne e gli uomini candidati in Puglia per il #Senato della Repu… - Mov5Stelle : ? POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENTI Investire maggiori fondi per g… - matteosalvinimi : Non vediamo l’ora di tornare al governo per riportare regole e buonsenso e per tutelare donne e uomini delle Forze… - ilpatriarcato : Uomini e donne possono collaborare al 50% per la costruzione di una società migliore. Le femministe radicali non v… - ilpatriarcato : E bisogna anche togliersi dalla testa l'idea malsana e folle che tutti gli uomini odino le donne e le opprimano: qu… -