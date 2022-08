Una spia dei servizi segreti russi si era infiltrata nella base Nato di Napoli (Di venerdì 26 agosto 2022) Una spia dell’intelligence russa sotto copertura per 10 anni in Italia come produttrice di gioielli si è infiltrata nella base Nato a Napoli, stringendo legami stretti con il personale italiano e della VI Flotta degli Stati Uniti di stanza in Campania per poi sparire nel nulla. Il quotidiano Repubblica ha pubblicato oggi il risultato di una inchiesta durata 10 mesi e condotta con il settimanale tedesco Der Spiegel, il sito investigativo Bellingcat e The Insider. Sono due le prove che rivelano la falsa identità della trentenne Maria Adela Kuhfeldt Rivera, nata in Perù da padre tedesco. La prima riguarda il falso certificato di nascita di Adela che attesta un battesimo nella parrocchia di Cristo Liberador a Callao nel 1978, ma la chiesa è stata costruita nel 1987. La ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 26 agosto 2022) Unadell’intelligence russa sotto copertura per 10 anni in Italia come produttrice di gioielli si è, stringendo legami stretti con il personale italiano e della VI Flotta degli Stati Uniti di stanza in Campania per poi sparire nel nulla. Il quotidiano Repubblica ha pubblicato oggi il risultato di una inchiesta durata 10 mesi e condotta con il settimanale tedesco Der Spiegel, il sito investigativo Bellingcat e The Insider. Sono due le prove che rivelano la falsa identità della trentenne Maria Adela Kuhfeldt Rivera, nata in Perù da padre tedesco. La prima riguarda il falso certificato di nascita di Adela che attesta un battesimoparrocchia di Cristo Liberador a Callao nel 1978, ma la chiesa è stata costruita nel 1987. La ...

