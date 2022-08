Udinese | Marino | «Buon inizio di campionato | ma dobbiamo crescere»

(Di venerdì 26 agosto 2022) Pierpaolo, direttore dell’area tecnica dell’, ha parlato prima del match contro il Monza: le dichiarazioni Pierpaoloha parlato prima di Monza-. Le dichiarazioni ai canali ufficiali bianconeri. LE PAROLE – «Il riassunto delle prime giornate diè sicuramente non negativo in quanto abbiamo giocato a San Siro contro la squadra che ha vinto il titolo lo scorso anno ed abbiamo fatto bene il primo tempo mentre abbiamo commesso alcuni errori nella seconda frazione di gara. La partita contro i rossoneri è stata aperta quasi fino alla fine e quindi c’è stata unaa prestazione. Contro la Salernitana il primo tempo è stato equilibrato, l’espulsione un po’ ci ha condizionato anche se nel secondo tempo in inferiorità contro la formazione di Nicola ...

simple_abod : RT @Udinese_1896: #MonzaUdinese, Marino: “Un inizio di campionato nel quale abbiamo ben figurato'. Le dichiarazioni del dirigente nel pre p… - CalcioNews24 : Il dirigente parla prima di #MonzaUdinese ??? - Udinese_1896 : #MonzaUdinese, Marino: “Un inizio di campionato nel quale abbiamo ben figurato'. Le dichiarazioni del dirigente nel… - MilanoMargaret : Ultimi giorni di calciomercato, duelli al 90’ per le squadre di serie A: non si molla. L’Udinese rinforza l attacco… - PierCap1 : @GattaMario3 grande Mister, mi sa che è proprio così ??. il napoli ha Giuntoli, l'inter Marotta, addirittura uno com… -

