Traffico Roma del 26-08-2022 ore 19:00 (Di venerdì 26 agosto 2022) Luceverde Roma Ben ritrovati all’ascolto apriamo con il grande raccordo anulare Dopo un incidente avvenuto in carreggiata interna sta provocando code tra le uscite Tuscolana e Ardeatina Traffico rallentato via Pontina tra Castel Romano e Castel di Decima verso Roma in città a Roma in via Mezzocammino la polizia locale comunica un incidente presso via Ernesto Basile con rallentamenti è dura sulla tratta autostradale della A1 Roma Napoli allenamenti e code per Traffico tra Ferentino Valmontone in direzione di Roma rimozione incidente lungo la 24 Roma Teramo Traffico regolare spostamenti più vivaci in queste ore nella capitale di terzi i rallentamenti ma senza particolari conseguenze e per l’incontro di calcio Lazio ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 26 agosto 2022) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto apriamo con il grande raccordo anulare Dopo un incidente avvenuto in carreggiata interna sta provocando code tra le uscite Tuscolana e Ardeatinarallentato via Pontina tra Castelno e Castel di Decima versoin città ain via Mezzocammino la polizia locale comunica un incidente presso via Ernesto Basile con rallentamenti è dura sulla tratta autostradale della A1Napoli allenamenti e code pertra Ferentino Valmontone in direzione dirimozione incidente lungo la 24Teramoregolare spostamenti più vivaci in queste ore nella capitale di terzi i rallentamenti ma senza particolari conseguenze e per l’incontro di calcio Lazio ...

astralmobilita : ??? #A1 #RomaNapoli #veicoloinpanne rimosso, permangono code per traffico intenso ? #Roma @WazeLazio #viabiliLAZ - viabilitasdp : 18:15 #A24 Coda alla barriera di Roma est per traffico intenso. - LuceverdeRoma : ?? #Roma #ZTL - Orari in vigore ?? Ad agosto le Zone a traffico limitato notturne sono sospese ? info e tutti gli… - zazoomblog : Traffico Roma del 26-08-2022 ore 16:30 - #Traffico #26-08-2022 #16:30 - VAIstradeanas : 16:56 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h -