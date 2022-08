Strega in campo sotto lo sguardo di Vigorito | Koutsoupias recuperato

(Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Allenamento a porte aperte per il Benevento che si appresta ad affrontare il Frosinone di Fabio Grosso. Per il match con i ciociari, Fabio Caserta avrà l’intero organico (al netto del mercato) a disposizione. L’allenatore giallorosso recupera, il greco si è allenato regolarmente con il resto dei compagni dopo il problema al ginocchio. Non sono emerse particolari indicazioni dalla seduta odierna, la sensazione è che si proseguirà sulla scia del 3-5-2 utilizzato contro il Genoa. La formazione titolare non dovrebbe discostarsi molto da quella ammirata al “Ferraris”. Buono il morale in casa sannita, non sono mancati i sorrisi sul rettangolo di gioco dell’Imbriani dopo il periodo difficile attraversato. Giallorossi che hanno corso e sudatogli occhi del presidente Oreste ...

