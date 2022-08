Sport in tv oggi, venerdì 26 agosto: programma ed orari di tutti gli eventi (Di venerdì 26 agosto 2022) Lo Sport in tv oggi (venerdì 26 agosto): il programma e gli orari di tutti gli eventi sul territorio italiano ed in giro per il mondo. Iniziano i Mondiali di volley maschile in Polonia e Slovenia. Entrano nel vivo anche l’ATP di Winston-Salem ed i WTA di Cleveland e Granby, ultimi appuntamenti prima dell’inizio degli US Open, quarto ed ultimo Slam della stagione tennistica. In campo anche gli anticipi della terza giornata del campionato di Serie A ovvero Monza-Udinese ed uno spettacolare Lazio-Inter. Spazio anche a tutte le altre partite di cartello degli altri campionati europei, alla settima tappa della Vuelta 2022 e alle libere del GP del Belgio, nuovo emozionante capitolo della stagione di Formula 1. Di seguito il programma ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) Loin tv26): ile glidiglisul territorio italiano ed in giro per il mondo. Iniziano i Mondiali di volley maschile in Polonia e Slovenia. Entrano nel vivo anche l’ATP di Winston-Salem ed i WTA di Cleveland e Granby, ultimi appuntamenti prima dell’inizio degli US Open, quarto ed ultimo Slam della stagione tennistica. In campo anche gli anticipi della terza giornata del campionato di Serie A ovvero Monza-Udinese ed uno spettacolare Lazio-Inter. Spazio anche a tutte le altre partite di cartello degli altri campionati europei, alla settima tappa della Vuelta 2022 e alle libere del GP del Belgio, nuovo emozionante capitolo della stagione di Formula 1. Di seguito il...

