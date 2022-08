(Di venerdì 26 agosto 2022) Ilpremiano il. Secondo l’ultima rivelazione ilha un vantaggioincolmabile sulla coalizione di centrosinistra: 48,2% contro 29,5%, mentre il M5S, che corre da solo, sembra in leggera ripresa (10,9%). La Supermedia Agi/Youtrend sulle intenzioni di voto dal 10 al 24 agosto, cristallizza una previsione di netta vittoria della coalizione di Meloni-Salvini-Berlusconi, con Nci e Udc., FdICome riporta il Giornale, l’ultima media ponderata deinazionali di Demopolis, Emg, Noto e Tecnè indica in FdI il, con il 24,3 % (+0,3 rispetto all’11 agosto) contro il 22,7 (-0,5) del Pd. Quanto agli altri, Lega 13,4 (uguale), M5S 10,9 (+0,5), Forza ...

Giorgiolaporta : Ci sono 20-22 punti di differenza tra #centrodestra e #centrosinistra. #Letta dovrebbe recuperare mezzo punto al g… - lorepregliasco : Al momento, con i sondaggi attuali e includendo i collegi contendibili (che sono diverse decine), il centrodestra è… - FratellidItalia : ?? I sondaggi premiano il centrodestra. #ElezioniPolitiche2022 #VotaFDI #Meloni - SecolodItalia1 : Sondaggi, il centrodestra vola al 48,2% ed è avanti di quasi 19 punti. FdI primo partito - alexfoti : RT @fanpage: Fratelli d'Italia si conferma il primo partito italiano e il centrodestra cresce ancora nei sondaggi. Ora la coalizione guidat… -

Ma va considerato che la media nazionale è 18 - 20 punti di distacco a favore delcome emerge neidi questi giorni', dice Pregliasco, Insomma, a essere oggi contendibili sono ...Che, stando agli ultimi, prende sempre più corpo: ilvola al 48,2%, in crescita dello 0,5% rispetto alle ultime rilevazioni. Il podcast del direttore " La roulette russa delle ...A circa un mese dalle elezioni Fratelli d’Italia si conferma saldamente primo partito e la coalizione di centrodestra risulta in crescita ...Lorenzo Pregliasco, direttore dell'istituto di sondaggi YouTrend, in collegamento con L'aria che tira su La7 torna ad aggiornare le stime ...