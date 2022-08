Settima tappa Vuelta 2022: Herrada vince allo sprint, Evanepoel sempre in rosso (Di venerdì 26 agosto 2022) La Settima tappa Vuelta 2022 parla ancora spagnolo.Il successo di ieri di Soler è stato bissato dal suo connazionale che a Cistierna ha beffato l’italiano Bettella e Fred Bright. Il belga Remco Evenepoel ha mantenuto la maglia rossa. Settima tappa Vuelta 2022: COSA È ACCADUTO? Sei fuggitivi vanno all’attacco: Samuele Battistella, Harry Sweeny, Jesus Herrada, Fred Wright, Omer Goldstein e Jimmy Jannensen. Il gruppo si mantiene ad oltre quattro minuti per poi iniziare la rimonta in prossimità dell’unica salita prevista nella frazione odierna, Puerto de San Glorio di circa 22,5 km al 5,5% di pendenza. Sono gli uomini della Trek a fare selezione, tentando di staccare Bennett e gli altri velocisti. A 25 km dall’arrivo il vantaggio è ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 26 agosto 2022) Laparla ancora spagnolo.Il successo di ieri di Soler è stato bissato dal suo connazionale che a Cistierna ha beffato l’italiano Bettella e Fred Bright. Il belga Remco Evenepoel ha mantenuto la maglia rossa.: COSA È ACCADUTO? Sei fuggitivi vanno all’attacco: Samuele Battistella, Harry Sweeny, Jesus, Fred Wright, Omer Goldstein e Jimmy Jannensen. Il gruppo si mantiene ad oltre quattro minuti per poi iniziare la rimonta in prossimità dell’unica salita prevista nella frazione odierna, Puerto de San Glorio di circa 22,5 km al 5,5% di pendenza. Sono gli uomini della Trek a fare selezione, tentando di staccare Bennett e gli altri velocisti. A 25 km dall’arrivo il vantaggio è ...

