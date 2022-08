Reddito di cittadinanza: è finito anche nelle tasche di influencer che guadagnano un botto (Di venerdì 26 agosto 2022) Non c’è giorno in cui non si scopra che gli assegni del Reddito di cittadinanza sono stati dati, troppe volte, ai furbetti. La lista è lunga, dagli spacciatori ai delinquenti di ogni specie e misura. Stavolta addirittura agli influencer, che guadagnavano oltre 400mila euro. Una somma enorme, ottenuta per video, foto, sponsorizzazioni e contenuti promossi tramite le loro pagine sui social. Ma si dichiaravano disoccupati e nullatenenti. Quindi ottenevano il rdc. Così la Guardia di Finanza di Ravenna ha fermato tre professionisti della rete. Reddito di cittadinanza, quelle operazioni bancarie… Una segnalazione ha fatto scattare l’indagine: operazioni bancarie sospette di riciclaggio giunte al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma. Il tutto, nei confronti di 21 persone che sono risultate aver ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 26 agosto 2022) Non c’è giorno in cui non si scopra che gli assegni deldisono stati dati, troppe volte, ai furbetti. La lista è lunga, dagli spacciatori ai delinquenti di ogni specie e misura. Stavolta addirittura agli, che guadagnavano oltre 400mila euro. Una somma enorme, ottenuta per video, foto, sponsorizzazioni e contenuti promossi tramite le loro pagine sui social. Ma si dichiaravano disoccupati e nullatenenti. Quindi ottenevano il rdc. Così la Guardia di Finanza di Ravenna ha fermato tre professionisti della rete.di, quelle operazioni bancarie… Una segnalazione ha fatto scattare l’indagine: operazioni bancarie sospette di riciclaggio giunte al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma. Il tutto, nei confronti di 21 persone che sono risultate aver ...

