Muller: «Che girone in Champions. Mr Lewandowski, ti aspettiamo» (Di venerdì 26 agosto 2022) Thomas Muller lancia la sfida a Inter e Barcellona, avversarie del Bayern Monaco nel girone di Champions Questa la gioia social di Muller dopo il sorteggio di Champions, che vedrà il Bayern vedersela con Inter e Barcellona oltre al Viktoria Plzen. MR ROBERT – «Che grande sorteggio per tutti i tifosi di calcio Mr. Lewandowski, ci vediamo presto a Monaco di Baviera. Andiamo per una nuova stagione di Champions!» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Thomaslancia la sfida a Inter e Barcellona, avversarie del Bayern Monaco neldiQuesta la gioia social didopo il sorteggio di, che vedrà il Bayern vedersela con Inter e Barcellona oltre al Viktoria Plzen. MR ROBERT – «Che grande sorteggio per tutti i tifosi di calcio Mr., ci vediamo presto a Monaco di Baviera. Andiamo per una nuova stagione di!» L'articolo proviene da Calcio News 24.

pappaconda12 : @ultimora_pol Vai così! Giù coi bonus! Tanto paga herr Muller che non vede l'ora. - Dany161828 : RT @dreamouist: non la mia tl che minaccia louis di essersi fatto il mullet ed io che continuo a leggere muller fate l'amore con il sapore - dreamouist : non la mia tl che minaccia louis di essersi fatto il mullet ed io che continuo a leggere muller fate l'amore con il sapore - RobertoZanatta0 : @Erika__P @lorepregliasco È il popolo degli scontenti non ideologizzati, degli Hobbit, come li chiama Jan-Werner Mu… - FcInterNewsit : Champions, Lukaku, Muller e Lewa giocano a poker nel tweet del Bayern: 'Che gruppo!' -