Meteo, le previsioni di venerdì 26 agosto (Di venerdì 26 agosto 2022) In arrivo temporali e grandine, ma l'estate non è finita. Un ciclone dai Balcani sta spingendo aria instabile verso il meridione e parte delle regioni centrali con temporali anche intensi, durante il weekend si aprirà la porta atlantica e dalla Francia potrebbero arrivare piogge e temporali soprattutto verso il Nord. L'estate sembra subire una battuta di arresto, i temporali saranno più frequenti, ma la prossima settimana potrebbe essere decisamente migliore, gradevole e soleggiata da Nord a Sud. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 26 agosto 2022) In arrivo temporali e grandine, ma l'estate non è finita. Un ciclone dai Balcani sta spingendo aria instabile verso il meridione e parte delle regioni centrali con temporali anche intensi, durante il weekend si aprirà la porta atlantica e dalla Francia potrebbero arrivare piogge e temporali soprattutto verso il Nord. L'estate sembra subire una battuta di arresto, i temporali saranno più frequenti, ma la prossima settimana potrebbe essere decisamente migliore, gradevole e soleggiata da Nord a Sud.

ViViCentro : Meteomar Bollettino 26 Agosto 2022: previsioni mari e venti d’Italia #Meteomar - LaCittaSalerno : +++ LE PREVISIONI +++ Meteo per domani 26 agosto LEGGI QUI --> - RdtRadioStation : Quei pazzi scatenati degli 'Svalvolati On Air' saranno con noi in studio tra pochi minuti..subito dopo le prevision… - VelocitaSmodata : Previsioni meteo per la mia zona: da domani pomeriggio a domenica forte probabilità di piogge e temporali. - infoitinterno : Previsioni meteo, godiamoci l'ultimo sole. Arriva la pioggia, ecco dove -