Manchester 100 milioni per Osimhen: Giuntoli ha già un altro bomber (Di venerdì 26 agosto 2022) Il Manchester United può offrire 100 milioni di euro per Victor Osimhen e cedere allo stesso tempo Cristiano Ronaldo al Napoli in prestito. Secondo Tuttosport la trattativa è assolutamente reale con Jorge Mendes che sta mettendo in piedi da settimane tutto quanto necessario per concretizzarla. Il club azzurro incasserebbe una cifra molto alta per il nigeriano, ma c'è da convincere anche Osimhen che vorrebbe giocare da protagonista in Champions League, competizione che non disputa il Manchester. Ma la possibilità che il nigeriano vada in Inghilterra non si può scartare, con Cristiano Giuntoli che sa già come spendere i soldi incassati per Osimhen. Secondo Tuttosport andrebbe a prendere Armando Broja del Chelsea. Il giocatore albanese classe 2001 piace moltissimo al ...

