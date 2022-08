LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: 10 km al traguardo, 1? da recuperare per il gruppo su Battistella e gli altri fuggitivi (Di venerdì 26 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 17.02 2 KM AL traguardo! 17.02 Con un vantaggio che è ancora superiore ai 40”, l’impressione è che il gruppo non possa più raggiungere i battistrada, al netto di un forte rallentamento davanti. 17.01 3 KM AL traguardo! 17.00 Quando mancano 5 km, il distacco è di 47”. 16.59 I battistrada non dovranno fare l’errore di guardarsi e rallentare. L’impresa non è impossibile a questo punto della corsa. 16.57 Ancora 53? quando mancano 7 km. Rimangono ancora intatte le possibilità per i fuggitivi! 16.56 gruppo allungatissimo, in testa sempre le quattro squadre dei velocisti. 16.54 10 KM AL traguardo DI CISTIERNA! 1? esatto da recuperare per il gruppo. 16.53 Nei fuggitivi ricordiamo anche la ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.02 2 KM AL! 17.02 Con un vantaggio che è ancora superiore ai 40”, l’impressione è che ilnon possa più raggiungere i battistrada, al netto di un forte rallentamento davanti. 17.01 3 KM AL! 17.00 Quando mancano 5 km, il distacco è di 47”. 16.59 I battistrada non dovranno fare l’errore di guardarsi e rallentare. L’impresa non è impossibile a questo punto della corsa. 16.57 Ancora 53? quando mancano 7 km. Rimangono ancora intatte le possibilità per i! 16.56allungatissimo, in testa sempre le quattro squadre dei velocisti. 16.54 10 KM ALDI CISTIERNA! 1? esatto daper il. 16.53 Neiricordiamo anche la ...

