Le porta via il gin tonic: nonnina schiaffeggia lo steward in aereo (Di venerdì 26 agosto 2022) Un'anziana ha preso a sberle uno steward, su un aereo, nel momento in cui lui le ha portato via il suo gin tonic.La donna, che sembra essere sulla settantina, è diventata improvvisamente aggressiva e ha colpito il dipendente... Leggi su europa.today (Di venerdì 26 agosto 2022) Un'anziana ha preso a sberle uno, su un, nel momento in cui lui le hato via il suo gin.La donna, che sembra essere sulla settantina, è diventata improvvisamente aggressiva e ha colpito il dipendente...

petergomezblog : Letta-Meloni a Porta a Porta, la bocciatura di Agcom: “Un solo confronto tv tra due soli soggetti non rispetta pari… - _Carabinieri_ : #24agosto 2016: la terra del Centro Italia trema, si lacera e porta via circa 300 vite. Per non dimenticare le vitt… - luckystrike2030 : @EnricoLetta Obbligo asilo nido? Porti in grembo per nove mesi il tuo bambino e poi arriva Letta, uomo nero, che gl… - lukeskynozer : RT @wolfPris: Guidare in Islanda: 1. Attenzione alle portiere, il vento ve le porta via. 2. E i sassi delle strade sterrate vi rompono, poi… - panevinoeansia : oh io non faccio mai un cazzo tutti i giorni e, quando devo fare qualcosa che mi porta via da tw tutta la giornata,… -