La Villetta – Formia

(Di venerdì 26 agosto 2022) LaVia del Porticciolo Romano, snc – 04023– Latina Tel. 0771/723113 Sito Internet: www.ristorantela.it Tipologia: Pesce Prezzi: antipasti 10/16€, primi 10/13€, secondi 12/20€, dolci 5/6€ Chiusura: Lunedì e Martedì OFFERTA Dopo qualche anno di assenza torna in guida questo ristorante immerso nel Parco di Gianola, luogo ideale per staccare da una giornata di mare nelle vicinissime spiagge. La proposta pesca dalla tradizione locale basandosi su una materia prima freschissima, a volte lavorata con qualche guizzo creativo. Le classiche zeppole fritte, gentile omaggio dello chef, hanno introdotto il ricchissimo antipasto di mare freddo e caldo, di per sé un pasto vero e proprio: carpaccio di salmone, insalata di mare, dei crudi freschissimi – tartufi, gamberi gobbetti, gamberi rossi, ricci e cannolicchi (ancora ...

