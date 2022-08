F1, GP Belgio 2022: programma e dove vedere diretta TV e streaming (Di venerdì 26 agosto 2022) Dopo l’ultimo Gran Premio d’Ungheria, che si è disputato il 31 luglio scorso sul circuito dell’Hungaroring e che ha visto trionfare Max Verstappen su Red Bull davanti al duo Mercedes composto da Lewis Hamilton e George Russell, il mondiale di F1 ritorna ad emozionare ed a regalare spettacolo. Le monoposto, infatti, scalderanno i motori in questo weekend di gara 26-28 agosto con il GP del Belgio 2022, che si terrà presso il circuito di Spa-Francorchamps. Scopriamo insieme dove quali sono i dettagli della tappa e dove vedere la diretta TV e streaming. Iniziamo nel dare alcune informazioni riguardanti il tracciato automobilistico tra i più antichi e famosi del Belgio. L’autodromo si trova nei pressi di Francorchamps, una cittadina della municipalità di ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 26 agosto 2022) Dopo l’ultimo Gran Premio d’Ungheria, che si è disputato il 31 luglio scorso sul circuito dell’Hungaroring e che ha visto trionfare Max Verstappen su Red Bull davanti al duo Mercedes composto da Lewis Hamilton e George Russell, il mondiale di F1 ritorna ad emozionare ed a regalare spettacolo. Le monoposto, infatti, scalderanno i motori in questo weekend di gara 26-28 agosto con il GP del, che si terrà presso il circuito di Spa-Francorchamps. Scopriamo insiemequali sono i dettagli della tappa elaTV e. Iniziamo nel dare alcune informazioni riguardanti il tracciato automobilistico tra i più antichi e famosi del. L’autodromo si trova nei pressi di Francorchamps, una cittadina della municipalità di ...

Agenzia_Ansa : La casa automobilistica tedesca Audi farà il suo debutto in Formula 1 nel 2026 come produttore di motori. Lo ha ann… - SkySportF1 : ?? CARLOS SAINZ MIGLIOR TEMPO (?? -18’) ?? Segue Leclerc AGGIORNAMENTI ? - SkySportF1 : ? CARLOS SAINZ FIRMA LE FP1 IN BELGIO ?? Terzo tempo per Verstappen I risultati ? - levyashindu93 : RT @SkySportF1: ?? Verstappen VOLA in pista LIVE le #FP2 in Belgio (-30’??) ? - SkySport : RT @SkySportF1: ?? Verstappen VOLA in pista LIVE le #FP2 in Belgio (-30’??) ? -