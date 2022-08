Elezioni:Bonino,5mln italiani fuorisede non potranno votare (Di venerdì 26 agosto 2022) "Sono preoccupata dall'astensione e mi pongo il problema dei 5 milioni di fuorisede, tanti giovani ma anche tanti lavoratori, che non potranno votare. Non che i responsabili politici non conoscano il ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 26 agosto 2022) "Sono preoccupata dall'astensione e mi pongo il problema dei 5 milioni di, tanti giovani ma anche tanti lavoratori, che non. Non che i responsabili politici non conoscano il ...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Il leader di Azione Carlo Calenda: 'Il Pd tornerà dai Cinque Stelle dopo 5 minuti - e su Renzi dich… - News24_it : Elezioni:Bonino,5mln italiani fuorisede non potranno votare - CordioliMirco : RT @doluccia16: Molti ce l'hanno a ragione con il cdx. Anch'io. Ma il mio sogno è non vedere mai più, dopo le elezioni, soprattutto gente… - 73deva73 : Elezioni:Bonino,5mln italiani fuorisede non potranno votare-ANSA. Siete stati al governo per anni e te ne vieni ade… - cerebroteso : RT @grande_flagello: Lui è indeciso tra la Bonino e la Meloni. Effettivamente sono molto simili, tipo il caffè e la tisana #elezioni https:… -