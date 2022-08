Elezioni, Di Maio “Confronto Salvini? Se vuole anche a casa Berlusconi” (Di venerdì 26 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sulla richiesta di Confronto con Salvini ne ho perso le tracce, io sono disponibile in qualsiasi momento e ovunque, anche a casa di Berlusconi se vuole, può far venire anche lui così sta più tranquillo. La cosa importante è confrontarsi perchè è emerso chiaramente che noi denunciamo due idee di Paese differenti”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel corso della presentazione della campagna elettorale di Impegno Civico. Per Di Maio: “Salvini gioca con i rubli, Berlusconi fa l'occhiolino a Putin. Svendere il paese a Putin significa colpire la nostra libertà di impresa, continuare ad essere sotto ricatto, continuare a provocare un innalzamento del costo ... Leggi su iltempo (Di venerdì 26 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sulla richiesta diconne ho perso le tracce, io sono disponibile in qualsiasi momento e ovunque,dise, può far venirelui così sta più tranquillo. La cosa importante è confrontarsi perchè è emerso chiaramente che noi denunciamo due idee di Paese differenti”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di, nel corso della presentazione della campagna elettorale di Impegno Civico. Per Di: “gioca con i rubli,fa l'occhiolino a Putin. Svendere il paese a Putin significa colpire la nostra libertà di impresa, continuare ad essere sotto ricatto, continuare a provocare un innalzamento del costo ...

Agenzia_Ansa : Il ministro degli Esteri Di Maio replica al vicepresidente del consiglio di sicurezza nazionale russo, Medvedev. 'È… - Linkiesta : La surreale guerra del Pd per perdere le elezioni e dare la colpa a Renzi e Calenda I democratici di Letta diventa… - infoitinterno : Elezioni: Di Maio, solo nostra coalizione può battere destra, lavorare in squadra - infoitinterno : Elezioni: Di Maio, destra sta portando Italia in guerra economica - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Elezioni, Di Maio “Confronto Salvini? Se vuole anche a casa Berlusconi” - -