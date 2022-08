Chi è Paolo Cognetti? Dove vive? Curiosità e biografia dello scrittore classe ’78 (Di venerdì 26 agosto 2022) La soddisfazione principale per Paolo Cognetti è senza dubbio quella giunta nel 2017, quando lo scrittore è riuscito a conquistare il Premio Strega con il romanzo Le otto montagne, che ha ottenuto anche altri riconoscimenti ed è stato tradotto in 35 lingue. L’esordio dello scrittore, nato a Milano nel 1978, avviene nel 2003 con il racconto Fare Ordine. Prima di allora Cognetti aveva tentato la strada della matematica, alla cui Facoltà si era iscritto all’Università degli studi di Milano. Ma ben presto ha capito che la sua passione era un’altra. Tante le sue opere, molte delle quali hanno ricevuto grandi consensi: basti pensare a Sofia si veste sempre di nero, Il nuotatore e il recente La felicità del lupo, uscito nel 2021. Nel 2009 ha anche ottenuto il premio Lo Straniero, attribuito ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 26 agosto 2022) La soddisfazione principale perè senza dubbio quella giunta nel 2017, quando loè riuscito a conquistare il Premio Strega con il romanzo Le otto montagne, che ha ottenuto anche altri riconoscimenti ed è stato tradotto in 35 lingue. L’esordio, nato a Milano nel 1978, avviene nel 2003 con il racconto Fare Ordine. Prima di alloraaveva tentato la strada della matematica, alla cui Facoltà si era iscritto all’Università degli studi di Milano. Ma ben presto ha capito che la sua passione era un’altra. Tante le sue opere, molte delle quali hanno ricevuto grandi consensi: basti pensare a Sofia si veste sempre di nero, Il nuotatore e il recente La felicità del lupo, uscito nel 2021. Nel 2009 ha anche ottenuto il premio Lo Straniero, attribuito ...

Paolo_Bargiggia : Chi sa fare mercato e chi no: @juventusfc prende Di Maria per un anno, anni 34 e lo paga 7.5 mln netti; circa 12 c… - LilianaCherubi1 : @paolo_capriotti Le classifiche OCSE non le faccio io fenomeno, l’Italia è penultima in EU per numero di laureati!… - StefanoDiNapol3 : @artacum @paolo_stillo E ha pure la faccia di uno debole di intestino, chi lo voterà? Io no di certo. - paolo_tode : @ZanAlessandro @pdnetwork Per estendere la gratuità e l’universalità non è necessaria l’obbligatorietà, non so se q… - Venere781 : RT @pbecchi: @FabioFranchi1 @CGzibordi Paolo, ma va bene lo stesso. Tutti parlano di gas, ma guai a fare i nomi di chi ci specula, in effe… -