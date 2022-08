Che fine hanno fatto i gioielli di Lady Diana? (Di venerdì 26 agosto 2022) Poche persone hanno lasciato un’eredità così importante come Lady Diana. La principessa del Galles, infatti, è una dei pochi personaggi della storia recente in grado di far parlare ancora di sé a 25 anni dalla scomparsa. Ciò che indossava, come lo portava, il modo in cui lo abbinava è entrato nell’immaginario collettivo. E, da lì, non vi è più uscito. Ne sono la prova gli svariati gioielli a lei appartenuti. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU Lady Diana La collezione di gioielli di Lady Diana Diana aveva una ricca collezione di gioielli. Una collezione «senza prezzo», come sostenevano gli esperti. Alcuni elementi – l’anello di fidanzamento con lo zaffiro o la Spencer Tiara, per citarne un paio – ... Leggi su amica (Di venerdì 26 agosto 2022) Poche personelasciato un’eredità così importante come. La principessa del Galles, infatti, è una dei pochi personaggi della storia recente in grado di far parlare ancora di sé a 25 anni dalla scomparsa. Ciò che indossava, come lo portava, il modo in cui lo abbinava è entrato nell’immaginario collettivo. E, da lì, non vi è più uscito. Ne sono la prova gli svariatia lei appartenuti. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SULa collezione didiaveva una ricca collezione di. Una collezione «senza prezzo», come sostenevano gli esperti. Alcuni elementi – l’anello di fidanzamento con lo zaffiro o la Spencer Tiara, per citarne un paio – ...

