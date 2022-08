Campagna elettorale d’agosto | i più presenti in tv sono Calenda | Berlusconi e Letta Ma sui social vincono Salvini | Meloni e Conte

Leggi su open.online

(Di venerdì 26 agosto 2022) Mancano 30 giorni esatti alle elezioni politiche del 25 settembre, e laentra sempre più nel vivo. Una corsa verso il voto che però, durante il mese, malgrado la “pausa estiva”, non si è mai fermata, specialmente in tv e suinetwork. Ma qualii leader chestati maggiormentesugli schermi delle tv? Secondo il report “I leader politici suie in Tv”, in un’analisi condotta da Sensemakers e Geca e realizzata in esclusiva per Prima Comunicazione, nel monitoraggio svolto dal 3 al 20 agosto, a “primeggiare” sul piccolo schermo c’è il leader di Azione e del Terzo Polo (con Matteo Renzi), Carlo, seguito dal leader di Forza Italia, Silvio, e dal ...