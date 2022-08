Byd - Han, Tang, Atto 3: le elettriche per l'assalto all'Europa (a fine anno) (Di venerdì 26 agosto 2022) Il colosso cinese Byd, fondato nel 1995 e forte di circa 290 mila dipendenti, si prepara dall'autunno a sbarcare in alcuni mercati europei con una gamma di auto elettriche. In realtà, ricordiamolo, il brand asiatico è già presente in Norvegia dall'estate 2021 con la Tang, una grande Suv a sette posti, a listino nel Paese scandinavo questo, al netto della tassazione locale, solo per dare un ordine di grandezza a partire da 64 mila euro. Vettura alla quale ora si affiancheranno anche altre due Bev, la Han, berlina di segmento E elegante e sportiva, e l'Atto 3, una sport utility di fascia C. Questi modelli sono stati pensati per andare incontro alle esigenze della clientela europea, con un look premium e contenuti di livello. Le vetture saranno presentate in ottobre, al Motor Show di Parigi, ma noi le ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 26 agosto 2022) Il colosso cinese Byd, fondato nel 1995 e forte di circa 290 mila dipendenti, si prepara dall'autunno a sbarcare in alcuni mercati europei con una gamma di auto. In realtà, ricordiamolo, il brand asiatico è già presente in Norvegia dall'estate 2021 con la, una grande Suv a sette posti, a listino nel Paese scandinavo questo, al netto della tassazione locale, solo per dare un ordine di grandezza a partire da 64 mila euro. Vettura alla quale ora si affiancheranche altre due Bev, la Han, berlina di segmento E elegante e sportiva, e l'3, una sport utility di fascia C. Questi modelli sono stati pensati per andare incontro alle esigenze della clientela europea, con un look premium e contenuti di livello. Le vetture sarpresentate in ottobre, al Motor Show di Parigi, ma noi le ...

