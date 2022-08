Attenti a non esagerare, la speculazione può far male. L’analisi di Polillo (Di venerdì 26 agosto 2022) Stando ai rumors, che circolano sui mercati internazionali, alcuni hedge fund avrebbero rastrellato titoli italiani, soprattutto BTP, per un contro-valore pari a 39 miliardi di euro. Nessun acquisto, ma semplice presa in prestito, pagando ovviamente il dovuto. Operazione necessaria ogni qual volta ci si appresta a compiere delle scorrerie contro gli emittenti. Per le regole vigenti, infatti, solo il possessore, seppure pro tempore, di un titolo può venderlo a termine. Ossia ad una scadenza pattuita. Lo vende al prezzo del giorno in cui compie l’operazione. Se alla scadenza, pattuita per la consegna, il prezzo del titolo è sceso incassa la differenza e realizza un guadagno. Se per quella data, invece, il prezzo è salito ci rimette. speculazione pura. Che tuttavia si basa su alcuni presupposti. Le necessarie previsioni di carattere economico sono evidenti. In autunno la ... Leggi su formiche (Di venerdì 26 agosto 2022) Stando ai rumors, che circolano sui mercati internazionali, alcuni hedge fund avrebbero rastrellato titoli italiani, soprattutto BTP, per un contro-valore pari a 39 miliardi di euro. Nessun acquisto, ma semplice presa in prestito, pagando ovviamente il dovuto. Operazione necessaria ogni qual volta ci si appresta a compiere delle scorrerie contro gli emittenti. Per le regole vigenti, infatti, solo il possessore, seppure pro tempore, di un titolo può venderlo a termine. Ossia ad una scadenza pattuita. Lo vende al prezzo del giorno in cui compie l’operazione. Se alla scadenza, pattuita per la consegna, il prezzo del titolo è sceso incassa la differenza e realizza un guadagno. Se per quella data, invece, il prezzo è salito ci rimette.pura. Che tuttavia si basa su alcuni presupposti. Le necessarie previsioni di carattere economico sono evidenti. In autunno la ...

