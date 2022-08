Alessandro | significato e origine del nome

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 26 agosto 2022)fra i più popolari in Italia,deriva dalgreco ?????????? (Alexandros), composto dai termini ????? (alexo, “difendere”, “aiutare”) e ???? (aner, al genitivo ??????, andros, “uomo”), motivo per cui ilviene quindi variamente interpretato come “protettore di uomini”, “difensore di uomini”, “che presta soccorso agli uomini”, oppure “uomo che difende”. Ilè stato portato da molti personaggi dell’antica Grecia, fra i quali spicca soprattuttoMagno, re di Macedonia e conquistatore dell’Impero Persiano. Inoltre,era anche un altrodi Paride, il personaggio della mitologia greca figlio di Priamo, re di Troia, e di Ecuba. Secondo il linguista Vladimir Nikonov, ilrusso ...