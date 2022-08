“Aiutatemi” | l’appello di Ilary Blasi | il dramma inatteso

Leggi su chenews

(Di venerdì 26 agosto 2022) Un’estate infinita perche questa volta torna sui social per lanciare un appello ai suoi fan e chiedere loro un aiuto: ecco che cosa è successo e cosa ha chiesto. La conduttrice è in un periodo di grande rilevanza mediatica per via della separazione da quello che ormai possiamo considerare l’ex marito. Proprio per questo non si può definire un periodo semplice per la presentatrice che questa volta è tornata su Instagram non per pubblicare foto e video delle vacanze. Ma per fare un annuncio a tutti i suoi follower. fonte foto: InstagramMentre il gossip continua ad impazzare intorno a lei e all’ex marito Francesco Totti,continua a condurre tranquillamente la sua vita. O almeno così sembra da quanto si sta vedendo sui social dopo che la conduttrice e l’ex capitano della Roma ...