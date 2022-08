Agamenone-Ritschard oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni US Open 2022 (Di venerdì 26 agosto 2022) Franco Agamenone dovrà vedersela con Alexander Ritschard in occasione dell’ultimo turno delle qualificazioni allo US Open 2022. L’italo-argentino ha superato all’esordio Comesana prima di ripetersi in tre set contro il connazionale Marcora. Ora l’ultimo ostacolo prima del main draw, vale a dire l’elvetico Ritschard, già capace di qualificarsi a Wimbledon. Nessun precedente tra i due. TABELLONE MONTEPREMI La sfida tra Agamenone e Ritschard è in programma oggi, venerdì 26 agosto, come secondo incontro sul Campo 11 a partire dalle ore 17.00 italiane (dopo Holt-Kuzmanov). Non è prevista una copertura televisiva nè streaming delle qualificazioni degli US Open. Sportface.it seguirà comunque ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) Francodovrà vedersela con Alexanderin occasione dell’ultimo turno delleallo US. L’italo-argentino ha superato all’esordio Comesana prima di ripetersi in tre set contro il connazionale Marcora. Ora l’ultimo ostacolo prima del main draw, vale a dire l’elvetico, già capace di qualificarsi a Wimbledon. Nessun precedente tra i due. TABELLONE MONTEPREMI La sfida traè in programma, venerdì 26 agosto, come secondo incontro sul Campo 11 a partire dalle ore 17.00 italiane (dopo Holt-Kuzmanov). Non è prevista una copertura televisiva nèdelledegli US. Sportface.it seguirà comunque ...

