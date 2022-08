Accoltella moglie e marito per gelosia | L' arma lasciata infilzata nello stomaco

(Di venerdì 26 agosto 2022) Hato l'uomo con cui aveva avuto una relazione in passato e ladel suo ex in un parcheggio di viale Kennedy a Catania, nei pressi di un locale cittadino. Con questa accusa, la procura ha chiesto e ottenuto l'arresto...

VivereCatania : Accoltella l'amante e la moglie di lui: arrestata 37enne - AnsaSicilia : Tenta di uccidere l'ex e la moglie dell'uomo, arrestata . Accoltella coniugi in parcheggio a Catania per gelosia |… - ilSicilia : #Cronaca #arresto Catania, accoltella l’ex e la moglie dell’uomo: arrestata - lasiciliait : L'amante torna con la moglie e lei li accoltella tutti e due: dominicana arrestata a Catania… - LivornoToday : #Livorno, accoltella la moglie davanti ai figli minori: fermato con il #taser e arrestato -

In particolare, si è accertato che l'aggressione sarebbe avvenuta mentre marito esi trovavano nell'area di parcheggio di un locale di intrattenimento cittadino, per ragioni riconducibili alla ...Alla presenza del proprio avvocato di fiducia, ha fornito la sua versione dei fatti senza negare quanto fatto a sua. Ora è agli arresti nel carcere di Trani con le accuse di tentato omicidio e ... Forlì, accoltella moglie e cognato davanti ai figli: denunciato Un atto dettato dalla gelosia che sarebbe potuto sfociare in tragedia: è quanto rilevato dagli inquirenti catanesi, che hanno tratto in arresto una 37enne, rea di aver tentato di uccidere ...Ismaela Payano Pichardo, una 37 dominicana, è stata arrestata per aver tentato di uccidere il suo ex e la moglie.