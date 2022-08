Zelensky a Di Maio: “L’Italia è uno dei paesi principali tra quelli che hanno sostenuto l’Ucraina. Grazie” (Di giovedì 25 agosto 2022) “L’Italia non abbandonerà il popolo ucraino“. Così ha esordito il nostro ministro degli Esteri, arrivando oggi in Ucraina. Quindi, nel corso dell’affettuoso incontro con il presidente Volodymyr Zelensky, Di Maio ha tenuto e rimarcare che “E’ fondamentale ricercare la via diplomatica per ritrovare la pace e difendere la democrazia“. Zelensky: “L’Italia è diventato uno dei paesi principali tra quelli che hanno sostenuto l’Ucraina, vi ringrazio” Dal canto suo il numero uno di Kiev, prendendo la parola ha replicato: “L’Italia è diventato uno dei paesi principali tra quelli che hanno sostenuto ... Leggi su italiasera (Di giovedì 25 agosto 2022) “non abbandonerà il popolo ucraino“. Così ha esordito il nostro ministro degli Esteri, arrivando oggi in Ucraina. Quindi, nel corso dell’affettuoso incontro con il presidente Volodymyr, Diha tenuto e rimarcare che “E’ fondamentale ricercare la via diplomatica per ritrovare la pace e difendere la democrazia“.: “è diventato uno deitrache, vi ringrazio” Dal canto suo il numero uno di Kiev, prendendo la parola ha replicato: “è diventato uno deitrache...

MediasetTgcom24 : Kiev, Di Maio incontra Zelensky: 'L'Italia non vi abbandonerà' #volodymyrzelensky #dimaio #kiev #ucraina - MediasetTgcom24 : Di Maio arrivato a Kiev, incontrerà Zelensky #papa #zaporizhzhia #mattarella #ucraina #daryadugina - SoniaLaVera : RT @ultimenotizie: Il ministro degli Esteri Luigi #DiMaio, in missione in #Ucraina, ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr #Zelensky… - menichelli_pina : RT @andreacantelmo8: #DiMaio è a Kiev. Il Ministro degli Esteri italiano incontrerà il presidente ucraino Volodymyr #Zelensky e il uso omol… - MARIOriformista : RT @Gianl1974: Il Ministro degli Affari Esteri italiano Luigi Di Maio ha visitato l'Ucraina In un incontro con lui, il presidente Zelensky… -