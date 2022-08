Twente-Fiorentina, dopo gli scontri vietato ai tifosi viola di entrare a Enschede (Di giovedì 25 agosto 2022) dopo gli scontri avvenuti nella serata di ieri a Enschede tra i tifosi della Fiorentina e quelli del Twente, il sindaco della città olandese, Roelof Bleker, ha stabilito che ai supporter viola sia interdetto l’accesso al territorio comunale. Per questo motivo, potranno giungere allo stadio soltanto tramite un percorso alternativo, scortati dalla polizia che li porterà fino al De Grolsh Veste, l’impianto dove si giocherà il fondamentale ritorno di Conference League. Danni ingenti, intanto, nell’hotel che ospitava i tifosi toscani: sedie, tavoli, dehors e panchine di un ristorante. Si parla anche di alcuni vetri in frantumi che hanno provocato dei feriti. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 agosto 2022)gliavvenuti nella serata di ieri atra idellae quelli del, il sindaco della città olandese, Roelof Bleker, ha stabilito che ai supportersia interdetto l’accesso al territorio comunale. Per questo motivo, potranno giungere allo stadio soltanto tramite un percorso alternativo, scortati dalla polizia che li porterà fino al De Grolsh Veste, l’impianto dove si giocherà il fondamentale ritorno di Conference League. Danni ingenti, intanto, nell’hotel che ospitava itoscani: sedie, tavoli, dehors e panchine di un ristorante. Si parla anche di alcuni vetri in frantumi che hanno provocato dei feriti. SportFace.

