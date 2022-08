Sylvester Stallone ‘cancella’ la moglie: la drastica scelta dell’attore (Di giovedì 25 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La lunga storia d’amore tra Sylvester Stallone e la moglie Jennider Flavin sembra essere giunta al capolinea. A confermare ciò è la scelta drastica dell’attore: ecco che cosa ha fatto. Quello tra la star hollywoodiana e la modella americana è un amore iniziato negli anni ’90 e ha attraversato più di due decenni. I due Leggi su youmovies (Di giovedì 25 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La lunga storia d’amore trae laJennider Flavin sembra essere giunta al capolinea. A confermare ciò è la: ecco che cosa ha fatto. Quello tra la star hollywoodiana e la modella americana è un amore iniziato negli anni ’90 e ha attraversato più di due decenni. I due

ParliamoDiNews : Sylvester Stallone e la multa per aver infranto le norme anti siccità. Ma non è il solo! #Speciali #IMAXe3D… - 3cinematographe : Sylvester Stallone e la multa per aver infranto le norme anti siccità. Ma non è il solo! - populardiario : Divorcio conflictivo -Sylvester Stallone prefiere a un perro que a su esposa. - GianniVaretto : RT @LaStampa: Sylvester Stallone e Jennifer Flavin divorziano dopo 25 anni di matrimonio - Maria09634675 : @rtl1025 Sylvester Stallone ha ancora il suo fascino ???? -