Olivia Wilde sulla consegna dei documenti al CinemaCon: "Ho lasciato Jason Sudeikis per un motivo"

Olivia Wilde si è recentemente aperta a proposito di cosa ha provato quando le sono stati consegnati dei documenti legali da parte di Jason Sudeikis sul palco del CinemaCon. Mentre si trovava sul palco del CinemaCon al fine di promuovere il suo nuovo film, Olivia Wilde ha ricevuto dei documenti legali dal suo ex partner, Jason Sudeikis, e sebbene sul momento abbia scelto di non dire niente, ora si sta aprendo a proposito di quanto sia stato vile ricevere i suddetti documenti davanti ad un pubblico. Nel momento in cui si è verificato l'incidente, una delle più grandi domande riguardava, in primo luogo, come la persona che ha notificato i documenti sia riuscita ad entrare.

