Napoli, nave da guerra in quarantena: morta una ragazza. In due ricoverati al Cotugno (Di giovedì 25 agosto 2022) Si tinge di giallo a Napoli la messa in quarantena di una nave da guerra battente bandiera greca. Come riporta Il Mattino, una miliare di 19 anni è morta e due uomini sono ricoverati in isolamento all’ospedale al Cotugno. Napoli, nave greca in quarantena nel Golfo: una donna morta. Due ricoverati al Cotugno Non è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 25 agosto 2022) Si tinge di giallo ala messa indi unadabattente bandiera greca. Come riporta Il Mattino, una miliare di 19 anni èe due uomini sonoin isolamento all’ospedale algreca innel Golfo: una donna. DuealNon è L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

mattinodinapoli : #Napoli, nave da guerra in quarantena nel Golfo: morta militare greca di 19 anni, ricoverati altri due uomini - cinquewit : Rostro in bronzo di una nave romana del III secolo DC recuperato dai carabinieri La località del ritrovamento riten… - kraputnyksdead : ogni volta che prendo la nave ho ansia di prendere l’imbarco sbagliato e arrivare a napoli o alle isole eolie non s… - telodogratis : Tragedia su una nave diretta a Napoli: donna di Palermo muore per un malore nella notte - occhio_notizie : Il coccodrillo è stato portato dall’Egitto in una nave ed è stato inserito nel fossato del castello napoletano -