Nainggolan | “Roma mi vuole bene | un errore andare via Ritorno? Chiacchiere da bar”

Leggi su sportface

(Di giovedì 25 agosto 2022) “micome gliene voglio io, quando sono andato via ho fatto una scelta sbagliata. Mai cambiare per nessuno. Quando non vai d’accordo con una persona, non posso mai passar per finto e purtroppo ho fatto una scelta della quale forse mi pento ancora oggi. Ma io sono contento per i traguardi che ha raggiunto laperché le voglio ancora”. Queste le parole di Radja, che nel suo intervento ai microfoni di New Sound Level ha anche parlato di un suo possibile: “Se avessi potuto sarei tornato alladieci volte. Adesso qualcuno ne parla perché si è fatto male un giocatore appena acquistato e la voce è girata molto velocemente, però non c’è molto di vero. Sonoda bar“. SportFace.