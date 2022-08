La Meloni | si scatena l' inferno | la Montaruli zittisce il piddino che balbetta

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 agosto 2022) Botta e risposta durissimo a Omnibus su La7 tra Andrea Romano del Pd e Augustadi Fratelli d'Italia. Come sempre il Pd gioxca la carta dell'odio contro gli avversari e sputa sentenza senza nemmeno verificare i fatti. Uno dei leit motiv di questa campagna elettorale del centrosinistra e soprattutto del Pd riguarda la Russia. Come un ritornello stonato gli esponenti dem vanno in tv a ripetere che Salvini e lahanno rapporti con Mosca. Niente di più falso. Ma tant'è. E così anche Andrea Romano non si sottrae a questa consuetudine andando all'attacco proprio davanti alle telecamere di La7: "La posizione della destra è anti Europea", ha affermato l'esponente. Ma ha trovato pane pe ri suoi denti. Lainfatti lo ha zittito con una frase: "Ti dimentichi le critiche della Pravda ...