La Cina è più aggressiva, Taiwan teme il blocco strategico e si riarma (Di giovedì 25 agosto 2022) Convinti che Pechino stia affinando la capacità di bloccare l'isola, rispondono con un massiccio piano (+14% di spesa) per la difesa. Tsai: "Pronti a rafforzare le sinergie con i partner democratici, anche nel settore dei microchip, a favore della sicurezza economica"

