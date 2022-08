In classe a tre anni, l’idea dem divide. Ma in mezza Europa è già realtà (Di giovedì 25 agosto 2022) E in Italia frequenta la materna l’89% dei piccoli. Letta: diventi obbligatoria e gratuita. Carfagna: proposta di stampo sovietico Leggi su repubblica (Di giovedì 25 agosto 2022) E in Italia frequenta la materna l’89% dei piccoli. Letta: diventi obbligatoria e gratuita. Carfagna: proposta di stampo sovietico

repubblica : In classe a tre anni, l’idea dem divide. Ma in mezza Europa è già realtà [di Corrado Zunino] - eziomauro : In classe a tre anni, l’idea dem divide. Ma in mezza Europa è già realtà - IVALDO1962 : RT @spighissimo: In classe a tre anni, in pensione mai, fra un po' Letta mi vorrà dire anche quando devo morire... - spighissimo : In classe a tre anni, in pensione mai, fra un po' Letta mi vorrà dire anche quando devo morire... - DomenicoCrea13 : In classe a tre anni, l’idea dem divide. Ma in mezza Europa è già realtà -