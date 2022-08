Giancarlo Pedote | il ritorno agli allenamenti e l’incontro con i delfini

Leggi su nonsolonautica

(Di giovedì 25 agosto 2022) Con l’estate che sta volgendo lentamente al termine, è ora di ritornare al lavoro anche per, che dopo le esperienze di apnea in Salento torna in Bretagna a navigare insieme a Prysmian Group, con cui ha preso parte all’ultima Vendée Arctique dello scorso giugno. Perunin barca condito dalcon dei curiosi visitatori.a stretto contatto con i: il video Tramite i suoi profili social, il velista fiorentino ha pubblicato un video, in cui vengono inquadrati dei, che nuotano a pochissimi centimetri di distanza dalla barca di, quasi a volerne accompagnare il viaggio. “#backtotraining con i #, Dopo l’apnea in Salento, ...