Enrico Montesano a Ballando con le Stelle: è bufera, spettatori si scagliano contro Milly Carlucci (Di giovedì 25 agosto 2022) La reazione del popolo social alla notizia di Enrico Montesano concorrente della prossima edizione di Ballando con le Stelle 2022 era inevitabile. Proprio ieri era stato FQMagazine ad annunciare la lista dei concorrenti della nuova edizione del talent condotto su Rai1 da Milly Carlucci e tra i vari nomi veniva ribadita anche la presenza di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 25 agosto 2022) La reazione del popolo social alla notizia diconcorrente della prossima edizione dicon le2022 era inevitabile. Proprio ieri era stato FQMagazine ad annunciare la lista dei concorrenti della nuova edizione del talent condotto su Rai1 dae tra i vari nomi veniva ribadita anche la presenza di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GiusCandela : ECCO I CONCORRENTI DELLA NUOVA EDIZIONE: Iva Zanicchi Nino D’Angelo Gabriel Garko Enrico Montesano Paola Barale Mar… - blogtivvu : Enrico Montesano a Ballando con le Stelle: è bufera, spettatori si scagliano contro Milly Carlucci… - Loretta31093453 : Enrico Montesano?Milly...anche no!!!!per me quest'anno out#BallandoConLeStelle - FEDERICABAGNOL : RT @simone_volponi: Rispetto per Enrico Montesano, anche se è della Lazio. Aveste fatto voi una briciola di quello che ha fatto lui come ar… - stra_mae : RT @djaniceto: Scusa cara @milly_carlucci siccome fai partecipare Enrico Montesano, noto novax per par-condicio fai partecipare anche me ch… -